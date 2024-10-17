Turkcell'den milletvekillerine özel paket! Vatandaşa tam 4 katı fiyatına satılıyor

Turkcell’in milletvekillerine özel paketi gündem oldu. Vatandaşların 1200 TL’ye yararlanabildiği paket, milletvekillerine 286 TL olarak sunuldu.

Operatör şirketlerinin GSM ve internet hizmetlerindeki yüksek fiyatlarından şikayet eden vatandaşlar, milletvekillerine sunulan paketleri öğrenince tepki gösterdi.

286 TL’ye sunulan "Milletvekili 50 GB" paketinde, her yöne 3 bin dakika, 5 bin dakika grup içi konuşma hakkı ve 50 GB internet bulunuyor.

Vergiler dahil 286 TL 41 kuruş olan paket vatandaşlara ise aylık 1200 TL'den satılıyor. Yıllık taahhüt yapan kullanıcılar ise 900 TL ödüyor.

Hayat pahalılığı nedeniyle zor günler yaşayan ve sürekli fahiş fiyatlarla artan GSM ve internet hizmetlerinden şikayet eden vatandaşlar tepkilerini sosyal medyadan gösterdi.

"Turkcell" ve "50 GB" sözcükleri kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.