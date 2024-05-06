Hamas: "Mısır ve Katar'ın ateşkes teklifini kabul ediyoruz"

Hamas Hareketi Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Katar ve Mısır'a, Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasına ilişkin önerilerini onayladığını bildirdi.

Hamas: "Mısır ve Katar'ın ateşkes teklifini kabul ediyoruz"
Editör: Mert Sagit
Son Güncelleme:

Hamas'ın internet sayfasından yaptığı açıklamaya göre, Heniyye, Katar ve Mısır'a Gazze Şeridi'ndeki ateşkes anlaşması için sundukları önerileri kabul ettiğini iletti.

 Açıklamada, Heniyye'nin Katar Başbakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ve Mısır İstihbarat Başkanı Abbas Kamil ile telefon görüşmesi yaptığını ve kendilerine ateşkes anlaşması ile ilgili sundukları önerileri Hamas Hareketi'nin onayladığını duyurdu.

Açıklamada, sunulan teklif ve önerilerin içeriği hakkında bilgi paylaşılmadı.

# hamas # israil
Çok Okunanlar
Doları olanlar dikkat! Dolar 27 TL mi olacak?
Doları olanlar dikkat! Dolar 27 TL mi olacak?
O banka müşterilerine 500 TL hediye ediyor! Şartlarıysa çok kolay, işte detaylar...
O banka müşterilerine 500 TL hediye ediyor! Şartlarıysa çok kolay, işte detaylar...
Gaziantep'te katliam gibi kaza!
Gaziantep'te katliam gibi kaza!
Milli savaş uçağı KAAN ikinci uçuşunu gerçekleştirdi
Milli savaş uçağı KAAN ikinci uçuşunu gerçekleştirdi
Altın düşüyor mu? İşte güncel altın fiyatları
Altın düşüyor mu? İşte güncel altın fiyatları
Öne Çıkanlar Doğu Perinçek çok önemli açıklamalarda bulundu! | ULUSAL HABER Doğu Perinçek çok önemli açıklamalarda bulundu! | ULUSAL HABER İYİ Parti'de iki önemli göreve bu isimler seçildi İYİ Parti'de iki önemli göreve bu isimler seçildi