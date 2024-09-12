HAMAS: "Yeni şartları kabul etmiyoruz"

Görüşmeye Hamas adına Halil el-Hayye, Katar Başbakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ve Mısır İstihbarat Başkanı Abbas Kamil katıldı. Görüşme sonrası Hamas, 2 Temmuz’daki anlaşmanın dışındaki yeni şartları kabul etmeyeceğini duyurdu.

İsrail’in tıkadığı ateşkes müzakerelerine dair, Hamas, Mısır ve Katar arasında değerlendirme toplantısı yapıldı.



Doha’daki toplantıda Hamas adına Halil el-Hayye, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile Mısır İstihbarat Başkanı Abbas yer aldı.



Toplantı sonrası Hamas yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, arabulucuların Gazze'de ateşkes sağlanması, esir takası ve İsrail ordusunun bölgeden çekilmesi konusundaki çabalarından övgüyle söz edildi.



Yazılı açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden'ın 31 Mayıs'ta önerdiği 3 aşamalı plana ve 2 Temmuz'da anlaşılan ama uygulanmayan mutabakata işaret edildi. Atıf yapılan içeriklerle oluşturulacak ateşkesin derhal uygulanması için Hamas’ın hazır olduğu vurgulandı.



Hamas, Biden’ın açıkladığı ateşkes planına tarafların yeni bir koşul getirmesini reddettiğini bildirdi.



Peki Biden’ın Mayıs ayında yaptığı açıklama ve 2 Temmuz’da uzlaşılan ateşkes planı neydi?



Plana göre ateşkes 3 aşamalı uygulanacaktı. İlk etapta 6 haftalık ateşkes süreci ilan edilecekti. Bu süreçte İsrail askerleri Gazze’deki yerleşim yerlerinden çekilecek ve tarafların elindeki esirlerin bir bölümü serbest bırakılacaktı.



Bu aşamalardan sonra kalıcı ateşkes görüşmeleri, Gazze’nin yeniden imarı ve tüm esirlerin takası gündemiyle ilgili süreç yürütülecekti.