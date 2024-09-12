LGS'de bir soru mahkeme kararıyla iptal edildi

2024 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavındaki bir soru, Ankara 3. İdare Mahkemesi tarafından iptal edildi. Mahkeme, 2024 LGS merkezi sınavında yer alan sorunun "her öğrencinin aynı anlamı çıkarabileceği kadar net olmadığı" gerekçesiyle iptaline karar verdi.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
LGS'de bir soru mahkeme kararıyla iptal edildi
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Davayı açan Emre Bayar, 2 Haziran 2024 tarihinde yapılan sınavın fen bilimleri bölümündeki bir sorunun doğru cevabının başka bir şık olması gerektiğini öne sürerek, İdare Mahkemesine başvurdu. Bayar, dilekçesinde cevap anahtarının düzeltilmesini ve sorunun iptal edilmesini talep etti. Mahkemeye sunulan bilirkişi raporunda, ilgili sorunun öğrencileri farklı cevaplara yönlendirebileceği belirtildi.

Ankara 3. İdare Mahkemesi, bilirkişi raporundaki tespitleri dikkate alarak, davaya konu olan sorunun iptaline hükmetti. Mahkeme, bilirkişinin görüşlerinin yerinde olduğunu ve hükme esas alınabilecek nitelikte bulunduğunu vurguladı.

Mahkeme kararında şu değerlendirmeler yer aldı:

Sorunun doğru cevabının bulunabilmesi için adayların üst düzey bazı kazanımlara sahip olması gerektiği, sorunun 8. sınıf seviyesine uygun olmadığı belirtildi. Ayrıca, soruda geçen ip ve makaraların ağırlıkları gibi ifadelerin, 8. sınıf öğrencilerinden yorum yapmaları beklenemeyecek detaylar olduğu ve bu tür ifadelerin sorunun doğru cevabını etkilediği ifade edildi.
Kararda, sorunun açık ve anlaşılır bir şekilde hazırlanmadığı, her öğrencinin aynı anlamı çıkarabilmesi için yeterince net olmadığına vurgu yapıldı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

lgs mahkeme kararı
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