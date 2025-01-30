Hamas'tan esir değişimiyle ilgili kritik açıklama

Gazze'de, Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Son olarak Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, anlaşma kapsamında yarın serbest bırakacağı 3 İsrailli esirin adını açıklamıştı.

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada da, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının arabulucuları Katar ve Mısır'dan yarın serbest bırakılacak İsrailli esirlerin listesinin teslim alındığı belirtilmişti.

Hamas'tan yapılan son yazılı açıklamada, İsrail hapishanelerinden 110 Filistinlinin yarın serbest bırakılacağı duyuruldu.

Açıklamaya göre, yarın serbest bırakılacak Filistinlilerden 30'u çocuk, 32'si müebbet, 48'i ise ağır hapis cezalarına çarptırılmış tutuklulardan oluşuyor.

Filistinli tutuklulardan müebbet hapis cezasına çarptırılan 17 kişi ile ağır hapis cezası almış 3 kişinin Filistin dışına gönderileceği aktarıldı.