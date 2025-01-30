Galatasaray'da şok ayrılık! Yıldız futbolcunun gittiği duyuruldu

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da flaş bir ayrılık yaşandı. Sarı-kırmızılılar, Hakim Ziyech’in sözleşmesinin karşılıklı olarak sona erdirildiğini duyurdu.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Galatasaray'da şok ayrılık! Yıldız futbolcunun gittiği duyuruldu
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Trendyol Süper Lig'de en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 6 puan önünde liderlik koltuğunda oturan Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor.

Kadrosunu yeni isimlerle takviye etmek isteyen Cimbom'da takımdan ayrılacak isimler de netleşiyor.

Sarı-kırmızılılarda bu kapsamda flaş bir ayrılık yaşandı. Galatasaray, Faslı yıldız Hakim Ziyech'in sözleşmesinin karşılıklı olarak sona erdirildiğini duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray'a verdiğin emek ve katkılar için teşekkürler Hakim Ziyech! Kariyerindeki yeni yolculuğunda başarılar!" ifadelerine yer verildi.

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