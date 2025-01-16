Hamas'tan Gazze'deki ateşkesle ilgili açıklama

Katar, İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes ve esir takası konusunda anlaşmaya varıldığını ve söz konusu anlaşmanın 19 Ocak Pazar günü yürürlüğe gireceğini duyurdu.

3 aşamadan oluşan ateşkes anlaşmasıyla ilgili Hamas'tan da son dakika açıklaması geldi. Hamas, Telegram platformundan yaptığı açıklamada konuya ilişkin bilgi verdi.

"Ateşkes anlaşması, büyük Filistin halkımızın efsanevi kararlılığının ve Gazze Şeridi'nde 15 ayı aşkın süredir sürdürdüğümüz kahramanca direnişin meyvesidir." ifadesine yer verilen açıklamada, "Gazze'ye yönelik saldırıyı durdurma anlaşması, halkımız, direnişimiz, ulusumuz ve dünyanın özgür insanları için bir başarıdır ve halkımızın kurtuluş ve ülkeye geri dönüş hedeflerine ulaşma yolunda düşmanla (İsrail ile) çatışmada bir dönüm noktasıdır." denildi.

Açıklamada, anlaşmanın, Gazze'deki kararlı ve sabırlı Filistin halkına karşı İsrail saldırılarını ve akan kanı durdurma, katliam ve imha savaşlarına son verme konusundaki sorumluluğun üstlenilmesinden hareket ederek yapıldığı aktarıldı.

Hamas'ın açıklamasında, halklar olarak ve resmi düzeyde Gazze'nin yanında yer alan ve İsrail'in uygulamalarını ifşa ederek saldırıları durdurmaya katkı sağlayan Arap, İslam ve diğer ülkelerin tutumlarının takdirle karşılandığı belirtildi.

Bu anlaşmaya varılmasında büyük çaba sarf eden arabuluculara teşekkür edilen açıklamada, Katar ve Mısır'ın arabuluculuğun başarısında oynadıkları önemli rolden övgüyle söz edildi.