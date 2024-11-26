Hamas'tan İsrail askerlerine başarılı operasyon! Ölü ve yaralıların olduğu duyuruldu

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze'nin kuzeyindeki İsrail askerlerinin hedef alındığını duyurdu. Saldırıya ilişkin yapılan açıklamada, İsrail askerlerinin öldüğü veya yaralandığı aktarıldı.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Hamas'tan İsrail askerlerine başarılı operasyon! Ölü ve yaralıların olduğu duyuruldu
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İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sürerken Hamas'ın da İsrail güçlerine yönelik misillemeleri devam ediyor.

Son olarak Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze'nin kuzeyindeki İsrail askerlerinin hedef alındığını duyurdu. Kassam Tugaylarından yapılan yazılı açıklamada, Cibaliya Mülteci Kampı'nda İsrail askerlerinin bulunduğu bir binanın hedef alındığı belirtildi.

Açıklamada, saldırı sırasında binada bulunan İsrail askerlerinin öldüğü veya yaralandığı aktarıldı. Merkava tipi olduğu belirtilen iki tankın da patlayıcılar ve Yasin 105 füzeleriyle imha edildiği kaydedildi.

İSRAİL SALDIRILARINDA ÖLÜ SAYISI 44 BİN 249'A ÇIKTI

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 492'si çocuk, 11 bin 979'u kadın olmak üzere 44 bin 249 Filistinli öldü, 104 bin 746 kişi yaralandı.

Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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