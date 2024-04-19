HAMAS'tan İsrail'in İran'a misilleme girişimi sonrası ilk açıklama!

İran'ın İsrail'e düzenlediği Gerçek Vaat operasyonu sonrası, İsrail'den cılız bir yanıt geldi. Isfahan kentine düzenlenen misilleme girişimi sonrası üst düzey HAMAS yetkilisi açıklama yaptı. HAMAS'ın üst düzey yetkililerinden Sami Ebu Zuhuri, açıklamasında İsrail'e karşı mücadelenin genişletilmesi çağrısı yaptı.

İsrail'in başarısız misilleme girişiminin bölgedeki gerilimi arttırmak için yapıldığını vurgulayan Sami Ebu Zuhuri, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: