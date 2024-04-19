HAMAS'tan İsrail'in İran'a misilleme girişimi sonrası ilk açıklama!
İsrail'in İran'a karşı başarısız misilleme girişimi sonrası HAMAS'tan açıklama geldi. Üst düzey yetkililerden Sami Ebu Zuhuri, İsrail'e karşı mücadelenin genişletilmesi çağrısı yaptı.
İran'ın İsrail'e düzenlediği Gerçek Vaat operasyonu sonrası, İsrail'den cılız bir yanıt geldi. Isfahan kentine düzenlenen misilleme girişimi sonrası üst düzey HAMAS yetkilisi açıklama yaptı. HAMAS'ın üst düzey yetkililerinden Sami Ebu Zuhuri, açıklamasında İsrail'e karşı mücadelenin genişletilmesi çağrısı yaptı.
İsrail'in başarısız misilleme girişiminin bölgedeki gerilimi arttırmak için yapıldığını vurgulayan Sami Ebu Zuhuri, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Bölgedeki gerginliğe ve Gazze'deki soykırıma bir yanıt verilmesi için, İsrail'in bölgedeki işgaline karşı mücadelenin genişletilmesi için çağrıda bulunuyoruz."