Tahran’da İsrail saldırısına karşı yüzlerce kişi meydanlara çıktı!

İran’da yüzlerce kişi İsrail’in İsfahan’a yönelik saldırısını Tahran sokaklarında protesto etti.

Tahran’da İsrail saldırısına karşı yüzlerce kişi meydanlara çıktı!
Editör: Yağmur Biçen
Son Güncelleme:

İsrail sabahın erken saatlerinde İsfahan Havalimanı ve İran Ordusuna ait Şikari 8'inci ana jet Hava Üssü'ne yönelik insansız hava araçlarıyla saldırı gerçekleştirmişti.

Saldırının ardından İran’ın başkenti Tahran’da sokaklara dökülen yüzlerce kişi İsrail’i protesto etti. Tahran Üniversitesi’nde kalınan cuma namazı sonrası toplanan halk “Kahrolsun ABD” , “Kahrolsun İsrail” ve “İsrail yok olacak, Filistin kazanacak” sloganları eşliğinde İnkılap Meydanı’na yürüdü. İsrail aleyhinde slogan atan İranlılar, Filistin ve İran bayrakları taşıdı.


İranlılar protestoda İsrail’e düzenledikleri saldırı nedeniyle Devrim Muhafızları Ordusu’na teşekkür etti.

Gazze'deki can kaybı 34 bini aştı!Gazze'deki can kaybı 34 bini aştı!Dünya

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# tahran # israil # filistin
Çok Okunanlar
Deprem Uzmanı Prof. Dr. Naci Görür Tokat depremi sonrası ateş püskürdü!
Deprem Uzmanı Prof. Dr. Naci Görür Tokat depremi sonrası ateş püskürdü!
Meteorolojiden kritik uyarı: sağanak yağışlar geri döndü!
Meteorolojiden kritik uyarı: sağanak yağışlar geri döndü!
Dilan ve Engin Polat tahliye mi olacak? Fenomen davasında son durum ne?
Dilan ve Engin Polat tahliye mi olacak? Fenomen davasında son durum ne?
İzmir açıklarında deprem oldu!
İzmir açıklarında deprem oldu!
O il için fırtına uyarısı yapıldı!
O il için fırtına uyarısı yapıldı!
Öne Çıkanlar Cumhurbaşkanı Erdoğan İsrail'in İran'a gerçekleştirdiği başarısız operasyonu değerlendirdi | Haber Cumhurbaşkanı Erdoğan İsrail'in İran'a gerçekleştirdiği başarısız operasyonu değerlendirdi | Haber Deprem Uzmanı Prof. Dr. Naci Görür Tokat depremi sonrası ateş püskürdü! Deprem Uzmanı Prof. Dr. Naci Görür Tokat depremi sonrası ateş püskürdü!