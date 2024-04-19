Tahran’da İsrail saldırısına karşı yüzlerce kişi meydanlara çıktı!

İsrail sabahın erken saatlerinde İsfahan Havalimanı ve İran Ordusuna ait Şikari 8'inci ana jet Hava Üssü'ne yönelik insansız hava araçlarıyla saldırı gerçekleştirmişti.

Saldırının ardından İran’ın başkenti Tahran’da sokaklara dökülen yüzlerce kişi İsrail’i protesto etti. Tahran Üniversitesi’nde kalınan cuma namazı sonrası toplanan halk “Kahrolsun ABD” , “Kahrolsun İsrail” ve “İsrail yok olacak, Filistin kazanacak” sloganları eşliğinde İnkılap Meydanı’na yürüdü. İsrail aleyhinde slogan atan İranlılar, Filistin ve İran bayrakları taşıdı.



İranlılar protestoda İsrail’e düzenledikleri saldırı nedeniyle Devrim Muhafızları Ordusu’na teşekkür etti.