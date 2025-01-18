Hamas'tan İsrail'le ilgili sert açıklama

Hamas, İsrail'in Gazze'de ateşkes ve esir değişimi anlaşmasını onaylamasıyle ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, Gazze'de sürdürdüğü saldırılarıyla "İsrail'in hedeflerine ulaşamadığı ve yalnızca insanlığı utandıran savaş suçları işlemeyi başardığı" belirtildi.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Hamas'tan İsrail'le ilgili sert açıklama
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İsrail hükümeti, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasını kabine toplantısında onayladı. Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari yaptığı açıklamada, ateşkesin yarın sabah yerel saatle 08.30'da başlayacağını duyurdu.

Hamas da İsrail'in yarın sabah yürürlüğe girecek Gazze'de ateşkes ve esir değişimi anlaşmasını onaylamasına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "İsrail'in saldırılarıyla hedeflerine ulaşamadığı tek başarısının insanlığı utandıran savaş suçları işlemek olduğu" belirtildi.

Hamas'ın açıklamasında, "Aksa Tufanı, Filistin halkının birliğini ve muzaffer direnişini somutlaştırdı. Düşmanın kibrini yok etti ve bizi işgalin sonuna ve özgürlük yolunun sonuna yaklaştırdı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun savaşı uzatma ve daha fazla katliam yapma girişimlerine rağmen biz İsrail'in halkımıza yönelik saldırılarını durdurmak ve onu geri çekilmek zorunda bıraktık." ifadelerine yer verildi.

İsrail'in soykırımına direnen Filistinlilerin kanının boşa gitmeyeceği ve zaman aşımına uğramayacağı vurgulanan açıklamada, "İsrail liderleri ve askerlerinin ne kadar sürerse sürsün, takip edilip yargılanacağı" kaydedildi.

Açıklamada artık yapılacak görevin ise Filistinlilerin yaralarını sarmak, onların barınma ve gıda gibi temel ihtiyaçlarını çözmek olduğu vurgulandı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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