Hamas'tan müzakerelerle ilgili kritik çağrı

Hamas, Gazze'de ateşkes ve esirlerin değişimi konusunda yürütülen müzakerelerle ilgili önemli bir çağrıda bulundu. Hamas'ın Siyasi Büro Üyesi İzzet er-Rişk, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun öne sürdüğü yeni koşulların müzakerelerde dikkate alınmasına karşı olduklarını söyledi.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Hamas'tan müzakerelerle ilgili kritik çağrı
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Hamas, Gazze'de ateşkes ve esirlerin değişimi konusunda yürütülen müzakerelerle ilgili kritik bir çağrıda bulundu. Hamas'ın Siyasi Büro Üyesi İzzet er-Rişk konuyla ilgili Telegram'dan açıklama yaptı.

İzzet er-Rişk, yürütülen müzakerelerde, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun öne sürdüğü yeni koşulların müzakerelerde dikkate alınmasına karşı olduklarını söyledi.

İzzet er-Rişk, yaptığı açıklamada, "Eğer Netanyahu'ya baskı yapılmazsa ve üzerinde anlaşmaya varılan şeye mecbur edilmezse, İsrail'in esirleri gün yüzü göremeyecek." ifadelerini kullandı.

Netanyahu'nun anlaşma taslağına eklediği maddeler konusunda ise Rişk, "Netanyahu'nun yeni şartlarının müzakere noktası olarak sayılması, bizi en başa götürür." değerlendirmesinde bulundu.

Rişk, açıklamasında İsrail'in ve ABD'nin Hamas'a karşı yeni koşullar dayatmaya çalıştığına dikkati çekerek, "Yalanlarla ve müzakereleri aksatarak Filistin halkımıza yönelik saldırıların sorumluluğundan kaçmaya çalışıyorlar." ifadelerine yer verdi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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