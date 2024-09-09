Dilan Polat-Engin Polat davasında yeni gelişme

Dilan Polat ve Engin Polat’ın yargılandığı davada, 4 sanık için tahliye kararı verildi. Dilan Polat, eşini almaya giderken bir video paylaşarak sosyal medyada yine gündem oldu. Bu video ve tahliye kararı uzun süre tartışıldı. Savcılık, mahkemenin verdiği tahliye kararına itiraz etti.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, 6 Eylül tarihinde Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada Engin Polat, Sezgin Polat, Alper Kürşat Polat ve Ahmet Gün hakkında verilen tahliye kararına itirazı, Anadolu 11. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından değerlendirildi. Mahkeme, savcılığın itirazını reddetti.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILMIŞLARDI

Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde 6 Eylül’de görülen duruşmada, tutuklu sanıklar Engin Polat, Sezgin Polat, Alper Kürşat Polat ve Ahmet Gün, tutuklulukta geçirdikleri süre ve mevcut delil durumu göz önünde bulundurularak serbest bırakılmıştı. Mahkeme ayrıca sanıklar hakkında “yurt dışına çıkış yasağı” uygulamıştı.

SAVCILIK: "TAHLİYE İÇİN HENÜZ UYGUN KOŞULLAR OLUŞMADI"

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, tahliye kararına itiraz dilekçesinde şu ifadeleri kullanmıştı:

"Sanıklar Engin Polat, Sezgin Polat, Alper Kürşat Polat ve Ahmet Gün’ün lehlerine tahliyeyi gerektirecek herhangi bir yeni gelişme yaşanmamıştır. Tutuklama kararına dayanak oluşturan gerekçeler halen geçerliliğini korumaktadır. Sanıklara yöneltilen suçlara dair delillerin mevcut olduğu, suçların niteliği ve yasada öngörülen ceza miktarı göz önüne alındığında, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 5. maddesinde belirtilen özgürlüğün kısıtlanmasını gerektirir şartlar halen geçerlidir. Ayrıca, sanıkların kaçma şüphesi bulunmaktadır. Bu sebeplerle tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesi gerektiği halde, tahliye kararı verilmesi usul ve yasaya aykırıdır."