HAMAS'tan yeni ateşkes açıklaması: "Taleplerimiz itirazı gerektirmiyor"

HAMAS'tan üst düzey bir yetkili, ateşkes önerisinde talep ettikleri değişikliklerin itirazı gerektirmediğini söyledi.

ABD Başkanı Joe Biden'ın 31 Mayıs'ta duyurduğu Gazze'de 3 aşamalı ateşkes planı üzerinde çalışmalar sürüyor. Üst düzey bir HAMAS yetkilisi İngiliz haber ajansı Reuters'a yaptığı açıklamada, Hamas'ın ABD tarafından sunulan ateşkes planında talep ettiği değişikliklerin "önemli olmadığını" ifade etti.

Adı açıklanmayan HAMAS yetkilisi, anlaşmaya göre İsrail hapishanelerinden serbest bırakılacak mahkumların uzun süreli hapis cezasına çarptırılmış 100 Filistinliden oluşmasını talep ettiklerini söyledi. HAMAS yetkilisi, İsrail'in hazırladığı belgede uzun süreli cezalara çarptırılan 100 mahkumun kapsam dışında tutulduğu, serbest bırakılacakların yalnızca 15 yıldan az cezası kalan mahkumlarla sınırlandırıldığını vurguladı.

Yetkili, "HAMAS liderliğine göre itirazı gerektirecek önemli bir değişiklik yok. Taleplerimiz arasında Gazze'nin yeniden inşası, sınır geçişlerinin açılması da dahil olmak üzere ablukanın kaldırılması, insanların hareketine izin verilmesi ve ürünlerin kısıtlama olmaksızın girişinin sağlanması yer alıyor" şeklinde konuştu.

BLINKEN İSRAİL'İ TEMİZE ÇIKARMAYA ÇALIŞIYOR

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın İsrail'in son öneriyi kabul ettiği yönündeki açıklamalarına karşı hiçbir İsrailli yetkilinin bu yönde bir açıklama yapmadığı ifade edildi.

ABD'nin İsrail'e askeri ve siyasi "suç ortaklığı yaptığı" vurgulanan açıklamada, Blinken'ın "İsrail'i temize çıkarmaya ve ateşkes anlaşmasına varılmasını engellemekten HAMAS'ı sorumlu tutmaya çalıştığına" dikkat çekildi.

BMGK'de ABD Başkanı Joe Biden'ın açıkladığı ve ilk aşamasında Gazze’de hemen ateşkes öngören 3 aşamalı teklife destek talep edilen karar tasarısı kabul edilmişti.

Rusya'nın çekimser oy kullandığı oylamada 15 üyeli BMGK'de ABD'nin sunduğu karar tasarısı 14 evet oyu almıştı.

İsrail'in, Biden'ın teklifini kabul ettiği belirtilen kararda HAMAS'a da teklifi kabul etme ve uygulama çağrısı yapılmıştı.

Kararda, 3 aşamalı teklif uyarınca ilk aşamada hemen ateşkes, kadın, yaşlı ve yaralı esirlerin serbest bırakılması, Filistinli esirlerin takas edilmesi, İsrail güçlerinin Gazze'de nüfus bulunan yerlerden çekilmesi, insani yardımın artması, temel hizmetlerin yeniden inşası, Filistinli sivillerin Gazze'nin kuzeyi dahil tüm şerit genelinde evlerine dönmesinin ve uluslararası toplumun gerekli konut katkısı yapmasının sağlanacağı kaydedilmişti.