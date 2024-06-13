Filistinli şehit gazeteciler anıldı

İsrail’in şehit ettiği gazeteciler anıldı. Medyanın İsrail’in Gazze’deki katliamlara karşı oynadığı role dikkat çekildi.

İran Kültür ve İrşad Bakanlığı tarafından Filistin’de hayatını kaybeden gazetecilerin anısı için bir festival düzenlendi. “Anka Kuşu Anlatısı” adı verilen festival, Filistin konusunun dünya gündemindeki yerinin korunması hedefliyle yapıldı.

- Bu festival, aslında son 8 ayda bir destan yaratan ve direniş anlatısını dünyada hakim kılmayı başaran medya mensuplarının çabalarını takdir etmek için düzenlendi. Bu tür festivallerin düzenlenmesinin bu alanda çalışan medya mensuplarının moralinin yükselmesinde etkili olduğunu düşünüyorum.

- Aksa Tufanı operasyonundan sonra birçok medya kuruluşu, Siyonist rejimin Filistin halkına uyguladığı zulmü dünya halklarına anlatmaya çalıştı. Bu etkinliğe yurt dışından 200, yurt içinden ise 700 eser sekretaryaya gönderildi.

Festivalin kapanış töreni Veli Asr Kültür Kompleksi'nin konferans salonunda düzenlendi. Tören sonrası İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, Ulusal Kanal’ın da aralarında olduğu bir grup gazeteciye değerlendirmeler yaptı: