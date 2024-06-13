MİT'ten MOSSAD'a operasyon

İsrail İstihbarat servisi Mossad'ın Türkiye'deki ajanlarına yönelik operasyonlar yapan Milli İstihbarat Teşkilatı bu kez Avrupa hücresini çökertti.



Sabah Gazetesi'nin haberine göre liderliğini sigorta şirketi sahibi A. E. T.'nin yaptığı 9 kişilik casusluk ağı takibe alındı.



Şüphelilerin Avrupa'nın dört bir tarafında Mossad'ın hedefindeki yabancı vatandaşları takip edip fotoğrafladığı belirlendi.



9 kişilik casusluk şebekesinden 8'i Nisan ayında İstanbul'da operasyonla yakalandı.



Şüphelilerden 6'sı "Devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme" suçundan tutuklandı. Şüphelilerin Almanya, Gürcistan ve Türkiye'de faaliyet yürüttüğü belirtildi.