Harkiv, Rusya'nın kontrolünde! Ukrayna'nın en büyük 2. kentiydi

Rusya, Ukrayna'nın en büyük ikinci kenti Harkiv'de kontrolü sağladı. Ukrayna güçleri geri çekiliyor, Kiev zorda...

Rus birlikleri günün erken saatlerinde Harkiv'e üç yönden taarruz başlattı. En az 9 köyde kontrol sağlandı. Rusya Savaşta yeni bir kuzeydoğu cephesi açtığını açıkladı.

BBC'ye konuşan Ukraynalı askeri kaynaklar, Kiev'in asker ve mühimmat açısından tükendiğini vurguladı. Batı'nın göndereceği silahların beklendiği belirtilen haberde Ukrayna askerlerinin yorgun olduğuna dikkat çekildi.

Ukrayna da Rusya’nın sınırdaki Belgorod kentini hedef aldı. Hava saldırısında 19 kişi hayatını kaybetti, 27 kişi de yaralandı.