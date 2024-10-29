Havai fişek gösterisinde yangın: 150'den fazla yaralı!

Hindistan'ın Kerala eyaletindeki bir tapınakta düzenlenen festivaldeki havai fişek gösterisi sırasında çıkan yangında 150'den fazla kişi yaralandı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Havai fişek gösterisinde yangın: 150'den fazla yaralı!
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 India Today gazetesinin polis yetkililerine dayandırdığı haberine göre, olay, Kerala'nın Kasaragod bölgesindeki bir tapınakta gerçekleşti.

Polis yetkilileri, gösteri sırasında çıkan yangında 8'i ağır olmak üzere 150'den fazla kişinin yaralandığını bildirdi. Yangının, havai fişek deposunun alev alması sonucu çıktığı değerlendiriliyor.

Yaralılar, çevredeki hastanelere sevk edilirken, olayla ilgili bir soruşturma başlatıldığı da açıklandı. Yetkililer, tapınak görevlilerinin güvenlik protokollerine uymadığını ve havai fişek gösterisi için gerekli izinleri almadıklarını ifade etti.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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