Hizbullah’tan İsrail’e eş zamanlı saldırılar: İHA ve Tank imha edildi!

Hizbullah’ın Telegram hesabından yapılan açıklamaya göre, sabah saatlerinden itibaren İsrail güçlerine yönelik bir dizi saldırı düzenlendi.

Açıklamada, Lübnan’ın güneyinde yer alan Marcayun bölgesinde İsrail’e ait bir İHA'nın karadan havaya fırlatılan bir füze ile vurularak düşürüldüğü belirtildi.

Hiyam kasabasının güneyindeki El-Hamamis bölgesinde, İsrail ordusuna ait Merkava tipi bir tankın güdümlü füze ile vurulduğu, tankın yanarak mürettebatının bir kısmının öldüğü, bazılarının ise yaralandığı bildirildi.

Ayrıca, İsrail’in kuzeyindeki Zarit kışlası füzelerle vurulurken, Sharaga ve Beyt Helel üsleri kamikaze drone’lar ile hedef alındı. Lübnan’ın güneyi ile İsrail’in kuzeyinde 10 farklı askeri mevzi, güdümlü füzeler ve topçu atışlarıyla vuruldu. Bu saldırılar sırasında bir İsrail İHA'sının daha düşürüldüğü açıklandı.