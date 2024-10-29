Sabiha Gökçen'de şok: 22 canlı Nil Timsahı ele geçirildi!

Mısır’dan kaçak yollarla Türkiye’ye getirilen Nil timsahları ve Nil varanlarına, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nda yapılan operasyonda el konuldu.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Sabiha Gökçen'de şok: 22 canlı Nil Timsahı ele geçirildi!
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Gümrük Muhafaza ekipleri, Mısır’dan ülkeye giriş yapan F.H. isimli şüphelinin valizinde arama gerçekleştirdi. Yapılan aramada, "Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme" (CITES) listesinde yer alan hayvanlar bulundu.

Hatay’a götürülmek üzere kaçak olarak yurda sokulduğu belirlenen, gerekli belgeleri bulunmayan 12’si canlı, 5’i ölü olmak üzere toplam 17 Nil timsahı ve 5’i canlı, 5’i ölü toplam 10 Nil varanı, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü'ne teslim edildi. DKMP, kaçak hayvanlara el koydu.

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