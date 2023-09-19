Hedef toprak bütünlüğü! Azerbaycan Savunma Bakanlığı açıkladı

Azerbaycan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Anar Eyvazov, Karabağ'daki son duruma ilişkin açıklama yaptı. Eyvazor hedeflerinin Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünün sağlanması, askeri tehditlerin bertaraf edilmesi ve sivillerin güvenliği olduğunu duyurdu.

Azerbaycan toprak bütünlüğünün sağlanması, askeri tehditlerin bertaraf edilmesi ve sivillerin güvenliği için tedbir alındığını açıklayan Eyvazov, "Bugün bölgede yerel terörle mücadele tedbirleri başlatıldı. Askeri tesisler devre dışı bırakıldı" dedi.

Azerbaycan ordusunun, Hocalı bölgesindeki askeri hedefleri yüksek hassasiyetli ateş destek vasıtalarıyla imha ettiği duyuruldu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada sivillere svillere yönelik azami hassasiyet gösterildiğinin ve bölgede yaşayan sivillere de bilgilendirme yapıldığının altını çizildi: