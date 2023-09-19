Hedef toprak bütünlüğü! Azerbaycan Savunma Bakanlığı açıkladı
Azerbaycan, Karabağ'da anayasal yapıyı yeniden tesis etmek amacıyla antiterör operasyonu başlattı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı Sözcüsü, operasyonun hedefinin Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü olduğunu açıkladı.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Anar Eyvazov, Karabağ'daki son duruma ilişkin açıklama yaptı. Eyvazor hedeflerinin Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünün sağlanması, askeri tehditlerin bertaraf edilmesi ve sivillerin güvenliği olduğunu duyurdu.
Azerbaycan toprak bütünlüğünün sağlanması, askeri tehditlerin bertaraf edilmesi ve sivillerin güvenliği için tedbir alındığını açıklayan Eyvazov, "Bugün bölgede yerel terörle mücadele tedbirleri başlatıldı. Askeri tesisler devre dışı bırakıldı" dedi.
Azerbaycan ordusunun, Hocalı bölgesindeki askeri hedefleri yüksek hassasiyetli ateş destek vasıtalarıyla imha ettiği duyuruldu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada sivillere svillere yönelik azami hassasiyet gösterildiğinin ve bölgede yaşayan sivillere de bilgilendirme yapıldığının altını çizildi:
- Uluslararası hukuk kuralları çerçevesinde her türlü tıbbi destek ve yardımlar gösterilecek.Laçın yolu ve diğer noktalarda insani yardım noktaları oluşturuldu.
Kaynak: TRT Haber