Heyelan felaketi: İlk belirlemelere göre 12 ölü

Myanmar’ın Kachin eyaletinde meydana gelen heyelanda 12 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişiye ise ulaşılamıyor

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Heyelan felaketi: İlk belirlemelere göre 12 ölü
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Myanmar’ın kuzeyindeki Kachin eyaletinde yer alan Yangon kentindeki yeşim madenciliği yapılan alanda büyük bir heyelan meydana geldi. İlk belirlemelere göre, 12 kişinin yaşamını yitirdiği olayda, onlarca kişiye ise hala ulaşılamıyor.

Yerel basına yansıyan bilgilere göre, heyelanda aralarında 4 çocuğun da bulunduğu 12 kişinin cesedine ulaşıldı. Ayrıca, yaklaşık 50 evin de hasar aldığı bildirildi. Bölge sakinlerinden Tarling Mg, heyelan bölgesindeki büyük miktarda çamurun, arama kurtarma çalışmalarını zorlaştırdığını ve makinelere ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Arama kurtarma ekipleri, kaybolan kişilere ulaşabilmek için yoğun bir çaba sarf ederken, yerel basında kayıp sayısının 30 ila 50 arasında olabileceği ifade ediliyor. Bu tür toprak kaymaları, bölgedeki yeşim madenciliği alanlarında her yıl birkaç kez meydana geliyor. Daha önce Temmuz 2020'de yaşanan bir heyelanda ise 160’tan fazla kişi hayatını kaybetmişti.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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