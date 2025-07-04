Himaçal Pradeş eyaletinde sel ve heyelanlarda 69 kişi hayatını kaybetti

Hindistan’ın kuzeyindeki Himaçal Pradeş eyaletinde 20 Haziran’dan bu yana etkili olan muson yağışları nedeniyle sel ve heyelanlar meydana geldi.

20 Haziran - 3 Temmuz tarihleri arasında yaşanan felaketlerde 69 kişi hayatını kaybetti, 110 kişi yaralandı. Eyalette 250 yol ulaşıma kapanırken, farklı bölgelerde 37 kişi için arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Hindistan Meteoroloji Dairesi (IMD), Himaçal Pradeş için yaptığı uyarıda şiddetli yağışların 7 Temmuz’a kadar devam etmesinin beklendiğini açıkladı.

Times of India'nın haberine göre, yağışlardan dolayı 46 milyon dolarlık hasarın oluştuğu tahmin ediliyor. Himaçal Pradeş Eyalet Başbakanı Sukhvinder Singh Sukhu, açıklamasında, altyapı projelerinin zarara uğradığını ve bazı bölgelerde elektrik kesintilerinin yaşandığını kaydetti.