Gazeteci ve yazar Nihat Genç hayatını kaybetti
Gazeteci-yazar Nihat Genç, 69 yaşında hayatını kaybetti. Genç'e üç ay önce 4. evre akciğer kanseri teşhisi konmuş, ardından hastanede entübe edilmişti.
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İbrahim Haskoloğlu'nun haberine göre, gazeteci ve yazar Nihat Genç, hayatını kaybetti.
69 yaşındaki Genç, bir süredir Gazi Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi görüyordu.
Üç ay önce 4. evre akciğer kanseri teşhisi konulan Nihat Genç'in sağlık durumu son haftalarda giderek kötüleşmişti. Kanser teşhisinin ardından uygulanan tedaviye rağmen hastalığın ilerlemesiyle birlikte Gazi Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Genç’in yoğun bakım ünitesinde entübe edildiği bilgisi paylaşılmıştı.