Hindistan Güneş'e araç yolluyor! Yolculuk tam 4 ay sürecek

Ay'ın güney kutbuna başarılı bir iniş yapan Hindistan, şimdi de Güneş'e araç yolluyor.

Hindistan uzay ajansı ISRO, Güneş'in sürekli ve net bir görüntüsünü elde etmek için uzay aracını Dünya'dan yaklaşık 1,5 milyon kilometre uzaklıkta bulunan "HALO" yörüngesine göndermeye çalışacak.

Hindistan yetkilileri, sosyal medya üzerinden yaptıkları açıklama da Güneş yolculuğunun 2 Eylül'de yapılacağını açıkladı.

Uzay aracının ülkenin güneyindeki Andhra Pradeş eyaletine bağlı Hindistan'ın ana uzay üssünden kalkış yapması planlanıyor.

Hintçe'de "Güneş" anlamına gelen "ADİTYA" uzay aracının yolculuğu yaklaşık 4 ay sürecek.