Hindistan'dan Ay'da ses getirecek keşif! Bakın güney kutbunda ne keşfetti?

Hindistan, Ay'da önemli bir keşfe imza attı. Hindistan'ın Chandrayaan-3 uzay keşif aracının, Ay'ın güney kutbunda muhtelif elementleri tespit ettiği ve kükürt varlığını doğruladığı açıklandı.

Hindistan'dan Ay'da ses getirecek keşif! Bakın güney kutbunda ne keşfetti?
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Ay'ın fazla bilinmeyen güney kutbuna inen ilk ülke olan Hindistan'ın keşfi heyecan yarattı.. Hindistan'ın Chandrayaan-3 uzay keşif aracı, Ay'ın güney kutbunda kükürt olduğunu doğruladı.

Hindistan Uzay Araştırmaları Merkezi, keşif aracının elde ettiği son bulgulara ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, Ay'ın güney kutbunda alüminyum, kalsiyum, krom, titanyum, manganez, oksijen ve silisyum elementlerinin tespit edildiği belirtildi. Keşif aracın "kükürt varlığını açık şekilde doğruladığı" vurgulandı.

Hindistan Uzay Araştırma Kurumu, ölçümlerin silikon ve oksijen varlığını da gösterdiğini bildirdi.

Uzay keşif aracının, Ay'ın atmosferini ve sismik aktiviteleri de inceleyeceği ifade edildi.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# hindistan # uzay görevi
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