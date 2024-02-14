Hindistan'da çiftçiler, tarım yasalarını protesto için yeniden sokaklarda

Hindistan'da 2021'de, hükümetin tarım sektörüne serbestleşme getiren, taban fiyat ve destekleme alımı politikalarını sona erdiren düzenlemelerini protestolarıyla gündeme gelen çiftçiler, bu kez de hükümetin bu konuda verdiği sözleri yerine getirmediğini gerekçe göstererek gösteri düzenlemeye başladı.

Hindistan'da işçi sektörünün neredeyse yarısı tarımla uğraşıyor. Bu nedenle tarım, ekonomiyi büyük oranda etkiliyor.

Pazar ve tüketici verileri üzerine çalışan Alman şirket Statista'nın verilerine göre, Hindistan topraklarının yüzde 54'ünden fazlası, tarıma elverişli olarak nitelendiriliyor.

Yaklaşık 1,4 milyar nüfusa sahip Hindistan'da tarım sektörü 150 milyondan fazla kişiye geçim imkanı sağlıyor.

Uluslararası Para Fonunun (IMF) verilerine göre Hindistan'ın yaklaşık 4,1 milyar dolar Gayri Safi Yurtiçi Hasılası (GSYH) bulunuyor. Statista da ülkenin GSYH'sinin yaklaşık yüzde 18'ine tarım sektörünün katkı sağladığını verileriyle ortaya koyuyor.

Ancak diğer alanlardaki gelişmeyle tarımın ülke ekonomisine katkısının azalmaya başladığı gözleniyor.

Öte yandan, 2021'de bir yıl boyunca hükümetin tarıma ilişkin yasalarındaki değişiklikleri protesto etmeleriyle gündeme oturan çiftçiler, bu yasaların feshinin ardından, hükümete ilettikleri taleplerinin yerine getirilmediğini ifade ediyor.

Çiftçiler, bu kez de son günlerde tekrar sokağa dökülerek taleplerinin yerine getirilmesi için traktörleriyle başkent Yeni Delhi'ye doğru yola çıktı.

Hint çiftçiler, Hindistan Başbakanı Narendra Modi'yi, çiftçilerin ürettiği mahsullere mali destek konusunda çiftçiler ve hükümet yetkililerinden oluşan bir kurul oluşturacağına dair 2021'de verdiği sözü tutmamakla suçluyor.

Yaklaşık 2 yılın ardından tekrar protestolarına başlayan çiftçiler, bütün mahsuller için asgari destek fiyatı belirlenmesi ve borçların silinmesi gibi taleplerinin hükümetçe yerine getirilmediğini savunuyor; tarım yasaları konusunda ilerleme kaydedilmediğini belirtiyor.

Hint polisi, son eylemlerden önce çiftçileri durdurabilmek için şehre giden bazı yolların dikenli tel örgü ve bariyerlerle kapatıldığını; Yeni Delhi ile Uttar Pradeş arasında kalan bölgede halkın kamuya açık alanda toplanmasının yasaklandığını açıkladı.

Polis, Uttar Pradeş'ten gelen traktör, otobüs, kamyon ve ticari araçların başkente girişinin de kısıtlandığını belirtti.

Başkent yakınlarındaki Haryana eyaletinin Ambala kentinde protestoculara göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suyla müdahale eden polis, Yeni Delhi'ye giriş yolunu barikatlarla kapattı, barikatları yıkmaya çalışan bazı çiftçileri de gözaltına aldı.

Çekilen görüntülerde, binlerce polisin, protestocuları başkentten uzak tutmak için şehrin sınırları boyunca konuşlandığı görüldü.

Kendilerine karşı plastik mermi kullanıldığını iddia eden çiftçiler, ulusal basını da eleştirerek çiftçiler hakkında yanlış bir algı yaratılmaya çalışıldığını ifade etti.

Çiftçiler, Haryana ve Punjab eyaletleri arasındaki sınır noktasında, polisin göz yaşartıcı gazla karşı karşıya kaldıkları için koruyucu gözlük dağıtıyor.

Sarwan Singh Pandher adlı bir çiftçi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 12 Şubat'ta bakanlarla yaptıkları görüşmeden bir sonuç alamadıklarını ve yürüyüşlerine devam edeceklerini söyledi. Pandher, çiftçilerin, konuya ilişkin, hükümetle görüşmeye açık olduğunu da aktardı.

Pandher, Haryana ve Punjab eyaletleri arasındaki sınır noktası Shambhu'da yaklaşık 10 bin kişinin bulunduğunu söyledi.

Kavga istemediklerini söyleyen Pandher, hükümete, özellikle "bütün mahsuller için asgari destek fiyatı"nın yasalarla garanti altına alınması için çağrıda bulundu.​​​​​​​

- Tarım Bakanından "çiftçilerin menfaatini koruyacağız" mesajı

Öte yandan Tarım Bakanı Arjun Munda, hükümetin, "çiftçilerin menfaatlerini koruyacağını" savundu.

Çiftçiler gibi hükümetin de görüşmelere açık olduğunu aktaran Munda, "Bu konuya çözüm bulmak için mümkün olan her şeyi yapmaya hazırız." dedi.

Hükümet, tarım ürünlerinin fiyatlarında ani düşüşler olması halinde bazı temel ekinlerin satın alınması için asgari fiyat belirleme politikasını izliyor.

Çiftçiler ise bu uygulamanın yalnızca belirlenen temel ekinlere değil tüm tarım ürünlerine uygulanmasını talep ediyor.

Hükümet yetkililerinden Anurag Thakur da NDTV'ye verdiği demeçte, çiftçilerden hükümetle görüşmelere devam etmelerini isteyerek, "(Çiftçilerin) taleplerinin çoğunu karşıladığımızda, geri kalanlar için görüşmeler yoluyla bir çözüm bulunabilir." diye konuştu.

Protestoculardan Jagjit Singh Dallewal, bu teklifi medya aracılığıyla duyduklarını ve görüşmelere devam etmeye açık olduklarını ifade ederek, "Önceliğimiz görüşmelerin Chandigarh'da ya da protesto alanına yakın bir yerde yapılması." ifadesini kullandı.



- Çiftçilerin 2021'de protestoları

Başbakan Modi hükümeti, Eylül 2020'de tarım sektörüne serbestleşme getiren, taban fiyat ve destekleme alımı politikalarını sona erdiren 3 düzenlemeyi yasalaştırmıştı.

Yeni yasaların çiftçilere ürünlerini pazarlama özgürlüğü tanıyarak özel yatırımla tarımsal büyümeyi teşvik edeceğini savunan hükümete karşılık çiftçiler, bu yasaların, kazançlarını azaltacağını, aracı şirketlere daha fazla yetki tanıyacağını ve sonunda kendilerini topraksız bırakacağını ileri sürmüştü.

Uttar Pradeş'in Lakhimpur Kheri bölgesinde bakanların bölge ziyaretini protestolarında çiftçi sendikaları, dönemin İçişleri Bakanı Ajay Mishra'nın konvoyundan bir aracın, yol kenarındaki çiftçilerin üzerine sürüldüğünü iddia etmişti. Polis, yaptığı açıklamada, olayda 4'ü çiftçi 8 kişinin öldüğünü bildirmiş, bölgede araçların ateşe verildiği görüntüler paylaşılmıştı.

Ülkedeki protestolar kapsamında olumsuz hava koşulları ve Kovid-19 salgını nedeniyle birçok tarım işçisinin yaşamını yitirdiği protestoların ardından Başbakan Modi, Kasım 2021'de bir yılı bulan protestoların ardından tarım yasalarının geri çekileceğini açıklamıştı.

Üç tarım yasasının feshi için hazırlanan yasa tasarısı, Modi'nin yasaları geri çekme kararını açıklamasından 10 gün sonra parlamentonun alt ve üst kanadında yapılan oylamada kabul edilmişti.

Çiftçiler ise yasa tasarısının oylamada kabul edilmesinin ardından gösterilerine son vermişti.

Çiftçi liderlerinden Balbir Singh Rajewal, "Bu, çiftçiler için büyük bir zafer. Hükümetin taleplerimizi kabul etmesini sağladık." demişti. İlerleyen süreçte hükümetin atacağı adımları gözden geçireceklerini ifade eden Rajewal, gelecekte nasıl bir yol izleyeceklerine karar vereceklerini söylemişti.