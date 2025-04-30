Hindistan'da otel faciası: Yangında 15 kişi hayatını kaybetti

Hindistan’ın Batı Bengal eyaletine bağlı Kalküta kentinde büyük bir trajedi yaşandı. Hindustan Times’ın haberine göre, kentte bulunan 6 katlı bir otelde sabah saatlerinde henüz nedeni belirlenemeyen bir yangın çıktı. Kısa sürede binayı saran alevler, içerideki onlarca kişiyi etkiledi.

Yetkililer, çıkan yangında ilk belirlemelere göre 15 kişinin hayatını kaybettiğini, ölenler arasında 2 çocuğun da bulunduğunu açıkladı. Yangında ayrıca 13 kişinin yaralandığı, bazılarının durumunun ağır olduğu belirtildi.

Yangın, olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Yetkililer, yangının çıkış nedenine ilişkin olarak geniş çaplı bir soruşturma başlatıldığını bildirdi.