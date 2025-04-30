Hindistan'da otel faciası: Yangında 15 kişi hayatını kaybetti

Batı Bengal eyaletinin başkenti Kalküta’da 6 katlı bir otelde çıkan yangın can aldı. Aralarında çocukların da bulunduğu 15 kişi yaşamını yitirdi, 13 kişi ise yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Hindistan'da otel faciası: Yangında 15 kişi hayatını kaybetti
Yayınlanma:

Hindistan’ın Batı Bengal eyaletine bağlı Kalküta kentinde büyük bir trajedi yaşandı. Hindustan Times’ın haberine göre, kentte bulunan 6 katlı bir otelde sabah saatlerinde henüz nedeni belirlenemeyen bir yangın çıktı. Kısa sürede binayı saran alevler, içerideki onlarca kişiyi etkiledi.

Yetkililer, çıkan yangında ilk belirlemelere göre 15 kişinin hayatını kaybettiğini, ölenler arasında 2 çocuğun da bulunduğunu açıkladı. Yangında ayrıca 13 kişinin yaralandığı, bazılarının durumunun ağır olduğu belirtildi.

Yangın, olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Yetkililer, yangının çıkış nedenine ilişkin olarak geniş çaplı bir soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Evinin bahçesinde silahlı saldırıya uğradı: Üç kişi aranıyorEvinin bahçesinde silahlı saldırıya uğradı: Üç kişi aranıyorGündem

Kaynak: Anadolu Ajansı

hindistan
Günün Manşetleri
1 Mayıs'ta toplu ulaşım ücretsiz
Borsa İstanbul'da büyük operasyon
İstanbul'da kaç hasarlı bina var?
Bahçeli’den DEM Parti’ye çağrı
Türkiye-ABD Savunma Zirvesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İtalya'da önemli açıklamalar
1 Mayıs’ta sadece işçiler değil herkes meydanlara
Soğuk havalar bitiyor mu?
Mart ayı işsizlik verileri açıklandı
Sahte içki operasyonu!
Çok Okunanlar
Altın fiyatlarında son durum Altın fiyatlarında son durum
Akaryakıtta son durum ne? Akaryakıtta son durum ne?
Borsa İstanbul'da büyük operasyon Borsa İstanbul'da büyük operasyon
Kara yollarında dikkat! Kara yollarında dikkat!
ABD'nin Ankara büyükelçisi belli oldu ABD'nin Ankara büyükelçisi belli oldu