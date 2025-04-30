Evinin bahçesinde silahlı saldırıya uğradı: Üç kişi aranıyor

Çorum’da gece saatlerinde yaşanan silahlı saldırıda bir kişi evinin bahçesinde vurularak yaralandı. Saldırganların kimliği henüz belirlenemezken, polis ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Evinin bahçesinde silahlı saldırıya uğradı: Üç kişi aranıyor
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Olay, Bahçelievler Mahallesi İpeklievler 39. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 42 yaşındaki Aydın S., evinin bahçesinde bulunduğu sırada iki erkek ve bir kadın tarafından silahlı saldırıya uğradı. Aydın S., saldırganları tanımadığını belirtti.

Silah seslerini duyan Aydın S.’nin yakınları hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. Olay yerine kısa sürede polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bacağından yaralanan Aydın S., olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Olay sonrası hızla harekete geçen polis ekipleri, saldırganların kimliklerini tespit etmek ve yakalamak için geniş çaplı araştırma başlattı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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