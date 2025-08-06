Hindistan'da sel ve heyelan felaketi: 4 ölü, 100'e yakın kişi kayıp

Hindustan Times gazetesinin haberine göre, dün Uttarakhand eyaletinin Dharali bölgesinde ani sağanak yağış etkili oldu. Yoğun yağışın yol açtığı sel ve heyelan sonrası bölge harabeye döndü. Yetkililer, afetin ciddi seviyede olduğunu belirterek, yaklaşık 100 kişiden hala haber alınamadığını duyurdu.

ORDU PERSONELİ DE KAYIPLAR ARASINDA

Arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü bölgede 11 ordu mensubu görevlendirilmişti. Ancak yapılan açıklamaya göre bu personelden 9'u afet sırasında kayboldu. Kayıp askerlerden 2’sinin daha sonra sağ olarak bulunduğu bildirildi.

Felaketin ardından birçok ev ve konaklama tesisi yıkıldı. Altyapı ciddi hasar görürken, eyalet yönetimi güvenlik gerekçesiyle bazı bölgelerde eğitime geçici olarak ara verdi. Afetin boyutlarını değerlendirmek ve kayıpları bulmak üzere arama kurtarma ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.