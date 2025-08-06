CHP'li Burak Korkmaz kimdir? Neden gözaltına alındı?

CHP'li Beykoz Belediye Meclis Üyesi Burak Korkmaz, sosyal medya üzerinden gerçeğe aykırı paylaşım yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı. Peki Burak Korkmaz kimdir, neyle suçlanıyor?

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
CHP'li Burak Korkmaz kimdir? Neden gözaltına alındı?
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BURAK KORKMAZ KİMDİR?

Burak Korkmaz, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) üyesidir. 2024 yerel seçimlerinde Beykoz Belediye Meclis Üyeliği görevine seçilmiş, aynı zamanda İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi olarak da görev yapmıştır.

Mesleki olarak mali müşavir olan Korkmaz, aynı zamanda mali bilirkişi ve konkordato komiseri olarak da çalışmaktadır.

Gözaltı kararıyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmazken, soruşturmanın sosyal medyada yapılan paylaşımlar nedeniyle açıldığı bilgisi kamuoyuyla paylaşılmıştır.

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