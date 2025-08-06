999 kişi tavuk dönerden zehirlenmişti: Korkunç ayrıntılar ortaya çıktı!

Körfez’de 999 kişinin tavuk dönerden zehirlenmesine ilişkin 4 bakteri tespit edildi, 2 şüpheli hakkında 8 yıla kadar hapis cezası istendi.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
999 kişi tavuk dönerden zehirlenmişti: Korkunç ayrıntılar ortaya çıktı!
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İddianamede, 29 Mart 2025 tarihinde satın alınan tavukların, 30 Mart'ta soslanarak dolapta 2-3 gün bekletildikten sonra pişirildiği, 31 Mart, 1 ve 2 Nisan tarihlerinde satışa sunulduğu belirtildi.

Yapılan mikrobiyolojik analizlerde Bacillus cereus, Koagülaz pozitif staphylococcus, Listeria monocytogenes ve Salmonella spp. olmak üzere dört farklı bakteri tespit edildi. Bu durum ürünlerin Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği’ne uygun olmadığını ortaya koydu.

Gıda mühendisi bilirkişi raporunda, tavuk etlerinin soslandıktan sonra uzun süre dolapta bekletilmesi ve pişirme süreçlerinin hijyen standartlarına uymaması nedeniyle zehirlenmenin yaşandığı vurgulandı. Listeria monocytogenes bakterisinin nadiren ölümcül sonuçlara yol açabileceği ifade edildi.

Savcılık, şüphelilerin gıda sektörünün gerektirdiği asgari dikkat ve özeni göstermeyerek, hijyen eksikliği ve yanlış muhafaza nedeniyle çok sayıda kişinin zehirlenmesine yol açtığını belirtti. Bu kapsamda, “Bozulmuş veya değiştirilmiş gıda ticareti” suçundan 1-5 yıl, “Taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma” suçundan ise 6 ay ile 3 yıl arasında hapis cezası istendi.

Sanıkların yargılanmasına 7 Ağustos 2025’te Körfez Adliyesi’nde başlanacak.

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