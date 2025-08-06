Beykoz’da sosyal medya skandalı: CHP’li Meclis Üyesi gözaltına alındı

CHP’li Beykoz Belediye Meclis Üyesi Burak Korkmaz, sosyal medyada gerçeğe aykırı paylaşım yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Beykoz’da sosyal medya skandalı: CHP’li Meclis Üyesi gözaltına alındı
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Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı, Belediye Başkanvekili Özlem Vural Gürzel ve Meclis Üyesi Özgür Özçelik’in Korkmaz hakkında sosyal medya üzerinden iftira niteliğinde paylaşımlarda bulunduğu şikayeti üzerine soruşturma başlattı.

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Korkmaz’ın emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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