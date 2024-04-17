Hırvatistan'da halk genel seçim için sandık başında

Hırvatistan'da halk, genel seçimde oy kullanmak için sandık başına gitti.

Hırvatistan'da halk genel seçim için sandık başında
Son Güncelleme:

Hırvat seçmenler ülke genelinde ve yurt dışında kurulan seçim merkezlerinde yerel saatle 07.00'den itibaren oy kullanmaya başladı.

Hırvatistan'da 151 sandalyeli ulusal meclise girmek için 2 bin 302 adayın yarıştığı seçimlerde oy kullanma işlemi 19.00'da sona erecek.

Ülkede 222 bin 197'si yurt dışında olmak üzere toplam 3 milyon 733 bin 283 kayıtlı seçmen bulunuyor.

Seçim öncesi yapılan anket çalışmalarına göre, iktidardaki merkez sağ parti Hırvat Demokrat Birliği (HDZ) favori olarak gösteriliyor.

Seçimin resmi olmayan ilk sonuçlarının gece yarısına doğru açıklanması bekleniyor.

Avrupa Birliğinin (AB) en genç üyesi Hırvatistan'da genel seçim 4 yılda bir yapılıyor.

Gram altın, çeyrek altın ne kadar? 17 Nisan altın fiyatları...Gram altın, çeyrek altın ne kadar? 17 Nisan altın fiyatları...Ekonomi
# Hırvatistan
Çok Okunanlar
Üniversite kampüsünde çıkan kavgada 4 kişi yaralandı!
Üniversite kampüsünde çıkan kavgada 4 kişi yaralandı!
Ata eziyet edenlere ceza!
Ata eziyet edenlere ceza!
İsrail ordusu Refah'ta bir evi bombaladı, 4'ü çocuk 7 Filistinli öldü
İsrail ordusu Refah'ta bir evi bombaladı, 4'ü çocuk 7 Filistinli öldü
Eskrimci Doruk Erolçevik, yıldızlarda dünya şampiyonu oldu
Eskrimci Doruk Erolçevik, yıldızlarda dünya şampiyonu oldu
İzmir'de 29 kaçak göçmen yakalandı!
İzmir'de 29 kaçak göçmen yakalandı!
Öne Çıkanlar DEM Parti'den 2. İsrail projesine tam destek geldi | ULUSAL HABER DEM Parti'den 2. İsrail projesine tam destek geldi | ULUSAL HABER FETÖ'cü eski emniyet müdürü Fethiye'de yakalandı! FETÖ'cü eski emniyet müdürü Fethiye'de yakalandı!