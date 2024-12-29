Hırvatistan’da tarihi seçim: Zoran Milanovic zaferini ilan etti!

Hırvatistan’da yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminde, sosyal demokratların adayı Zoran Milanovic, sandık çıkış anketlerine göre ikinci kez cumhurbaşkanlık görevine seçildi. Milanovic, en yakın rakibine büyük fark atarak zaferini ilan etti.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Hırvatistan’da tarihi seçim: Zoran Milanovic zaferini ilan etti!
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Hırvatistan’da yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminin sonuçları, sandık çıkış anketlerine göre şekillendi. Sosyal Demokrat Parti’nin (SDP) desteklediği Zoran Milanovic, yüzde 50,74 oy alarak bir kez daha ülkenin cumhurbaşkanı oldu. Seçim sonuçları, yerel saatle 19.00’da sandıkların kapanmasının ardından Ipsos araştırma şirketi tarafından yayımlandı. Milanovic’in zaferi, büyük bir farkla gerçekleşti.

Milanovic, zaferinin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Teşekkür ederim” ifadeleriyle seçmenlerine teşekkür etti. 

RAKİPLERİ GERİDE BIRAKTI

Milanovic’in en büyük rakibi olarak gösterilen Hırvat Demokrat Birliği (HDZ) adayı eski Eğitim Bakanı Dragan Primorac, sandık çıkış anketlerine göre yüzde 19,04 oy alarak seçimi ikinci sırada tamamladı. Bu sonuç, Hırvatistan’daki siyasi dinamikleri bir kez daha gözler önüne serdi.

Bağımsız aday Marija Selak Raspudic yüzde 9,27, “Mozemo” ittifakından Ivana Kekin ise yüzde 8,76 oy alırken, diğer adaylar sırasıyla şu şekilde oy topladı: Tomislav Jonjic yüzde 3,90, “Most” ittifakından Miro Bulj yüzde 3,67, Vatan ve Ulusal Toplanma Partisinden Branka Lozo yüzde 2,47 ve Niko Tokic yüzde 0,89 oy aldı.

MILANOVIC’DEN PLENKOVIC’E MESAJ: “GÜLE GÜLE”

Milanovic’in zaferi, Hırvatistan Başbakanı ve HDZ Genel Başkanı Andrej Plenkovic ile yaşadığı gerilimlerin ardından geldi. Daha önce, Plenkovic’i ülkenin demokrasisine tehdit oluşturmakla suçlayan Milanovic, seçim kampanyasında sık sık birbirine zıt görüşler dile getirdi. Milanovic, “Plenkovic, senin ülke demokrasisine tehdit oluşturduğunu biliyoruz. Aday gösterdiğiniz isme de şimdiden güle güle.” şeklinde sert açıklamalarda bulunmuştu.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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