Günçalı’da maden projesine karşı direniş sürüyor: Mahkeme için köylüler yola çıktı

Tokat’ın Günçalı köyünde, Çal Baba Ormanı’na yapılması planlanan maden ocağına karşı köy halkının verdiği mücadele, bir dönüm noktasına gelmiş durumda. Yarın görülecek mahkeme için köylüler, destekçileriyle birlikte Tokat’a doğru yola çıktı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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Günçalı köyünün 1477 hektarlık Çal Baba Ormanı, maden projesi ile yok olma riskiyle karşı karşıya kalırken, köylüler ve çevre aktivistleri, mahkemede seslerini duyurmak için büyük bir kararlılıkla hazır. Köy halkı, daha önce güvenlik önlemleri alarak ve nöbet tutarak ormanı korumaya çalışmış, bu davanın ise çevre hareketi için kritik bir an olduğunu belirtmişti.

Günçalı’da maden projesine karşı direniş sürüyor: Mahkeme için köylüler yola çıktı - Resim : 1

MAHKEME İÇİN TOKAT’A HAREKET EDİLDİ

Günçalı Köyü Dernek Başkanı Nuri Güner, TEKKON - Tokat Eğitim ve Kültür Konfederasyonu Genel Başkanı Murat İLTER, ATOKDEF - Ataşehir Tokat Dernekler Federasyonu Başkanı Aşur Değerli ve çevre köylerin dernek başkanları, 30 Aralık 2024 tarihinde Tokat İdare Mahkemesi’nde görülecek maden projesi davalarına destek vermek için köylülerle birlikte İstanbul’dan otobüslerle Tokat’a doğru yola çıktılar.

“BİRLİKTE DAHA GÜÇLÜ”

Köylüler, 30 Aralık’ta saat 14:00’te Tokat Adliyesi’nde görülecek davaya tüm çevre dostlarını ve doğaseverleri davet ediyor. “Toprağımıza, suyumuza ve çocuklarımızın yarınlarına sahip çıkmak için büyük bir adım atıyoruz,” diyen köylüler, bu direnişte birlikte olmanın önemine dikkat çekiyor. Madencilik faaliyetlerinin doğaya ve yaşamlarına vereceği zararların farkında olan köylüler, seslerini hep birlikte yükseltmeye ve bu mücadeleyi kazanmaya kararlılar.

Günçalı’da maden projesine karşı direniş sürüyor: Mahkeme için köylüler yola çıktı - Resim : 2

Yarın gerçekleşecek ilk duruşma, sadece Günçalı köyü için değil, tüm çevre savunucuları için büyük bir önem taşıyor. Mahkemede çıkacak karar, doğayı koruma mücadelesinin geleceğini etkileyebilir.

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