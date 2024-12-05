Hizbullah Genel Sekreteri'nden Suriye'ye destek açıklaması! Saldırıların arkasındaki ABD ve İsrail'e işaret etti

İsrail ve ABD destekli terör örgütleri Suriye'de saldırılarını yoğunlaştırdı. İsrail'in Golan Tepelerine yığınak yapması da Suriye'nin çevrelenmesi planını ortaya koydu. İsrail ile savaşan direniş güçleri ise bir bir Suriye'ye desteğini açıklamaya devam ediyor. İsrail'e büyük kayıplar verdiren ve üç kez İsrail'e diz çöktüren Lübnan Hizbullahı da Suriye'ye destek açıklaması yaptı.

HİZBULLAH GENEL SEKRETERİ NAİM KASIM'DAN SURİYE AÇIKLAMASI

Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım, yaptığı açıklamada, Suriye'de gerçekleşen terör saldırılarının arkasında ABD ve İsrail olduğuna işaret etti. Kasım, Hizbullah'ın bu saldırılara karşı Suriye'nin yanında yer alacağını belirtti.

Kasım, açıklamasında Suriye'deki teröristlerin İsrail ve ABD'nin aparatları olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Terör örgütleri İsrail ve Amerika'nın eseridir. Bu saldırıları etkisiz hale getirmek için Suriye'nin yanında olacağız"

"SURİYE, LÜBNAN VE FİLİSTİN'İN KAYBETMESİ ARAP ÜLKELERİNE ZARAR VERECEKTİR"

Suriye'yi direniş konumundan İsrail'e hizmet eden bir konuma taşımak isteyen tekfirci grupların olduğunun altını çizen kasım, Ortadoğu'da yaşananların "çok tehlikeli bir İsrail planı" olduğunu söyledi. Kasım Suriye, Lübnan ve Filistin'in kaybetmesinin Arap ülkelerine zarar vereceğini belirtti. ""Bilin ki, İsrail'e sağlanacak her türlü kazanç ve menfaat Filistin, Lübnan ve Suriye'nin değil, sizin zararınızadır." ifadelerini kullanan Hizbullah Genel Sekreteri, "bu konu ülkelerinize de yansıyacak ve etkilenecektir" dedi.