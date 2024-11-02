Hizbullah İsrail'de askeri bölgeleri vurdu

Hizbullah, İsrail'in başkenti Tel Aviv'e füze saldırısı düzenlediğini duyurdu.

Mert Sagit Mert Sagit
Hizbullah İsrail'de askeri bölgeleri vurdu
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Hizbullah'tan yapılan yazılı açıklamada, Tel Aviv çevresindeki İsrail Askeri İstihbarat Birimi 8200'e bağlı Glilot Üssü'nün füze salvosuyla bombalandığı ifade edildi.

Ayrıca İsrail'in kuzeyindeki Kiryat Şmona'nın 2 kamikaze insansız hava aracıyla (İHA), Kfar Giladi'nin de başka bir kamikaze İHA ile hedef alındığı ve tüm hedeflerin isabetli şekilde vurulduğu belirtildi.

Hayfa'nın kuzeyindeki El-Keryut bölgesinin ve İsrail'in kuzeyindeki Berea ve Bar Yohai yerleşimlerinin füzelerle vurulduğu kaydedildi.

Açıklamada ayrıca Yesod Hamala, Dalton ve Sha'al yerleşimlerinin de füze salvolarıyla hedef alındığı belirtildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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