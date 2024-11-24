Hizbullah, İsrail'e 100'den fazla roketle saldırdı
Hizbullah bir gün içinde 100’den fazla roketle İsrail şehirlerini, askeri üslerini ve yasadışı yerleşimlerini vurdu. İsrail kentlerinde sirenler çalarken Uluslararası Ben Gurion Havalimanı'nda uçak seferleri durdu.
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İsrail’in Lübnan’ın başkenti Beyrut’u vurması yanıtsız kalmadı. Hizbullah Hayfa Körfezi’ndeki yerleşimleri, İsrail’in kuzeyindeki bölgeleri ve Tel Aviv’i aynı gün içinde vurdu.
Hizbullah düzenlediği operasyonlarda 100’den fazla füze kullandı.
Hizbullah ilk kez Lübnan sınırına 150 kilometre mesafedeki Aşdod deniz üssüne saldırı düzenlediğini duyurdu.
İsrail kentlerinde sirenler çalarken Ben Gurion Havalimanı'nda uçak seferleri durduruldu.
Filistin Direnişi de İsrail yerleşimlerini hedef aldı. El Aksa Şehitleri Tugayı, İsrail’in Evni Hefetz yerleşimini vurdu.