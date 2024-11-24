Rusya'nın kahramanlıklarını anlatan kitap Türkçe'ye çevrildi
Ankara Rus Evi'nde Kaynak Yayınları'nın Türkçe çevirisiyle yayınladığı Rusya'nın Ukrayna özel harekatındaki kahramanlıklarını anlatan "Savaşın Ölümsüz Dili" adlı eserin tanıtım etkinliği düzenlendi. Etkinlikte şair Anna Dolgareva'nın kitabından şiirler okudu.
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Haber-Kamera: Çağdaş Özkaya
Rusya'nın Ukrayna özel harekatındaki kahramanlıklarını anlatan şiir kitabı Türkçe'ye çevrilerek Kaynak Yayınları'nda yayınlandı. Kitabın tanıtımı Ankara Rus Evi'nde düzenlenen etkinlikte yapıldı.
Kaynak Yayınları'nda yayınlanan Savaşın Ölümsüz Dili adlı eser çağdaş Rus şiirini temsil eden 10 şairin 5'er şiirinden oluşuyor.
Etkinlikte konuşan Rus Evi Başkanı Doç. Dr. Aleksandr Sotniçenko kitap hakkında bilgiler verdi.
Düzenlenen etkinlikte şair Anna Dolgareva katılımcılara kitaptan şiirler okudu.