Çin heyetinden Doğu Perinçek'e ziyaret

Çin Halk Cumhuriyeti Sinciang Özerk Bölgesi yetkilileri Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'i ziyaret etti.

Sinciang bölgesinin her geçen gün geliştiğini ve büyüdüğünü aktaran Sinciang Sosyal Bilimler Akademisi Başkanı ve Heyet Başkanı Hou Jvfeng, 8 yıldır Sinciang bölgesinde hiç terör sorunu yaşanmadığını belirtti.

Hou Jvfeng, "Büyük bir heyecanla burada bulunuyoruz ve Peri’nçek’in nazik davetleri için teşekkür ediyoruz. Burada tekrardan şükranlarımızı sunuyoruz. Başak ve yıldızları görünce heyecanımız daha da katlandı. Tarif edilmez bir büyük mutluluk doluyor. Mao Zedong'un kitabını ve Şi Cinping'in kitaplarını görmekten de mutluluk duyuyoruz. Çin’e özgü sosyalizm ışığında binlerce yıldır süren yoksulluktan sonra orta düzeye geçilmiştir. Oradaki doğru politikalarımız sonucunda 3 milyon 64 bin 90 kişi yoksulluk altındaydı. Bu çalışmalarla birlikte 2020 yılından itibaren 366 köy yoksulluktan çıktı. 35 ilçe de o yoksulluktan kurtulmuş bulunuyor. Ve bölge halkı minnettar durumdalar." dedi.

Sinciang bölgesinin, Çin'in ekonomik anlamda en fazla gelişen 5 bölgeden birisi haline geldiğini belirten Hou, kültürlerin ve milletlerin varlığının korunması noktasında da çalışmaların yoğun yapıldığını aktardı. Hou Jvfeng, "Devlet başkanımızın belirlediği gibi. Çinin moderlenşeme sürecinde hiçbir bölge eksik kalmayacak ve bütün halkların zenginliğinin kavuşması beklenilmektedir. Herkes aynı şekilde büyük adımlar atarak ilerlemektedirler. Kişi başına düşen gelir noktasında Sincang bütün Çin’de en hızla gelişen ilk 5 olmuştur." dedi.

Yaşanan gelişmeleri mutlulukla karşılayan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Sinciang bölgesine 5 kere gittiğini ve her gittiğinde daha gelişmiş bir Sinciang gördüğünü söyledi. Perinçek, "Ben Şincan’a 5 kez ziyarette bulundum. Şiir gibi yaşadım uzak diyarları yaşadım. İlk ziyaretim 1977 yılında. Ve sonrasında da çeşitli zamanlarda gelip Tanrı dağına da çıktım. Ve Kaşgarlı Mahmut’un divanı lügatı türkünü urumçiden aldım." dedi.

Türkiye'nin de bir Asya halkı olduğunu belirten Doğu Perinçek, Çin Halk Cumhuriyeti'nin sosyalizm yolunda yaşadığı tecrübelerin çok değerli olduğunu aktardı. Perinçek, "Türkiye’nin güvenliği Çin’den başlar Çin in güvenliği Türkiye’den başlar. Çin halk cumhuriyetinin sosyalizm yolunda başarıdığı tecrübeler bir mucize olarak tanımlanıyor. Biz de bilimsel sosyalizmi temel olarak kabul eden bir partiyiz. Çin Halk Cumhuriyeti'nin sosyalizmde kararlılığı bizi çok sevindiriyor. Çin'in sosyalizmde direnmesi bütün dünya barışı için çok önemlidir." dedi.

Görüşme, iki heyetinde karşılıklı hediye vermesiyle tamamlandı. Çin heyeti, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'i Sinciang'a davet etti.