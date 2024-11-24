Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmenlerle Anıtkabir'i ziyaret etti

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkiye'nin tüm illerinden gelen öğretmenlerle birlikte 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Anıtkabir'e ziyaret gerçekleştirdi. Bakan Yusuf Tekin, Misak-ı Milli Kulesi'ne geçerek Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmenlerle Anıtkabir'i ziyaret etti
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Türkiye'nin tüm illerinden gelen öğretmenlerle Anıtkabir'i ziyaret etti.

Yusuf Tekin başkanlığındaki Bakanlık bürokratları ile öğretmenlerden oluşan heyet, Aslanlı Yol'dan yürüyerek Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine geldi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmenlerle Anıtkabir'i ziyaret etti - Resim : 1

Bakan Yusuf Tekin'in mozoleye çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu. Beraberindeki bürokratlar ve öğretmenlerle Anıtkabir merdivenlerinde hatıra fotoğrafı çektiren Yusuf Tekin, daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçerek Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

Yusuf Tekin, deftere şunları yazdı:

"Başöğretmenimiz Aziz Atatürk, Millet Mektepleri Başöğretmenliğini kabul edişinizin 96. yıl dönümünde öğretmenlerimizi temsilen manevi huzurlarınızdayız. Mukaddes bir mesleğin mensupları olarak insan haklarına dayanması ve demokratikliği vasıflarıyla gurur duyduğumuz Cumhuriyetimizin ideallerini yaşatmak üzere istikbalimizin emanetçisi telakki ettiğimiz evlatlarımızı en nitelikli şekilde yetiştirme gayretimiz bakidir.

'Köklerden Geleceğe' şiarında, kadim kültürümüzle aydınlık geleceğimize 'Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli' idealiyle yola çıktığımız bu tarihi süreçte bugünü imar, geleceği inşa eden öğretmenlerimizle bizlere hedef gösterdiğiniz muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkmak için azim ve kararlılıkla çalışmaktayız. Bizler fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür şuurlu nesiller yetiştirip Türkiye Cumhuriyeti'nin aydınlık yarınları için çalışmaya devam edeceğiz. Ruhunuz şad olsun."

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmenlerle Anıtkabir'i ziyaret etti - Resim : 2

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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