Hizbullah, İsrail'e meydan okudu

Hizbullah Sözcüsü Muhammed Afifi, İsrail saldırılarıyla ilgili açıklama yaptı. Afifi, tüm cephelerde uzun sürecek bir savaş için yeterli silah, teçhizat ve malzemeye sahip olduklarını söyledi. Afifi, Hizbullah'ın Lübnan ordusuyla da iyi bir ilişki içerisinde olduğunu belirtti.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Hizbullah, İsrail'e meydan okudu
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Hizbullah Sözcüsü Muhammed Afifi, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Hizbullah'ın kalesi olarak bilinen Dahiye bölgesindeki Seyyid el-Şüheda Külliyesinde "Şehitler Günü" dolayısıyla basın toplantısı düzenledi.

Muhammed Afifi, İsrail ordusunun tüm imkanlarına rağmen Lübnan'ın güneyindeki hiç bir yerleşim yerinde tam olarak kontrolü ele geçiremediğini aktardı.

Afifi, İsrail'e seslenerek "Savaşınızı asla hava üstünlüğüyle ya da sivil, kadın ve çocukları öldürerek kazanamayacaksınız. Karada ilerleyemediğiniz ve etkili bir kontrol sağlayamadığınız sürece, asla siyasi hedeflerinize ulaşamayacaksınız ve kuzey halkı asla geri dönmeyecek." ifadelerini kullandı.

Afifi, İsrail tarafından Hizbullah'ın füze stokunun sadece yüzde 20'sinin kaldığına yönelik iddialarına ilişkin cevabı sahada verdiklerini belirterek Tel Aviv, Hayfa ve Golan'daki bazı noktaları füzelerle hedef aldıklarını dile getirdi.

"Özellikle ön saflarda, her düzeyde hazırlandığımız uzun bir savaş için yeterli silah, teçhizat ve malzemeye sahibiz." ifadesini kullanan Afifi, Hizbullah'ın Lübnan ordusuyla da iyi bir ilişki içerisinde olduğunu ve tüm çabalara rağmen bu bağın koparılmayacağını belirtti.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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