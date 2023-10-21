Hizbullah İsrail'i Korkuttu! İsrail'i İkinci Cephe Korkusu Sardı! ABD'nin Mesajları İsrail'in Korkusunu Dindirmedi

İsrailli Binbaşı David Baruch, Hizbullah’ın İsrail’e karşı ikinci bir cephe açmasından ciddi endişe duyduklarını söyledi.

Lübnan sınırına birkaç kilometre uzaklıktaki Kiryat Shmona kentinde AA muhabirine konuşan Binbaşı Baruch, Hizbullah ile İsrail ordusu arasında karşılıklı çatışmaların yaşandığı Lübnan sınırındaki duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Hizbullah’ın İsrail’e karşı ikinci bir cephe açmasından çok endişeliyiz." diyen İsrailli komutan, bunun olmaması için “ellerinden geleni yaptıklarını” savundu.

Hizbullah ile savaşmak istemediklerini dile getiren Baruch, şunları söyledi:

Hizbullah ise bizim dikkatimizi güneydeki Gazze sınırından başka yere çekmek için mümkün olan her şeyi deniyor. Hizbullah’ın şu anda odaklandığı en büyük şey bu sanırım. Ta ki İran onlara bize savaş açmalarını söyleyene kadar. Bunun olmaması için uğraşıyoruz.

ABD'NİN DÜNYAYA TEHDİT MESAJLARINA GÜVENEMİYORLAR

ABD’nin bölgeye gönderdiği savaş gemisini Hizbullah’a karşı bir güvence olarak görüp görmedikleri yönündeki soruya ise Baruch, ABD’nin bu hareketiyle “birçok aktöre mesaj gönderdiği” yanıtını vermekle yetindi.

Binbaşı Baruch, tüm cephelerde İsrail’i savunmaya hazır olduklarını ifade etti.

Lübnan sınırına iki kilometre mesafedeki yerleşim yerlerinin tamamen tahliye edildiğini belirten Baruch, Kiryat Shmona’da yaşayanların çoğunun ise bölgeyi terk ettiğini aktardı.

İsrailli komutan kendi imkanlarıyla buradan ayrılma şansı bulamayanların da ordu tarafından peyderpey tahliye edileceğini söyledi.