Hizbullah İsrail'in Genel Kurmay Başkanı'nı mı öldürdü?

Hizbullah, İsrail'in Binyamina bölgesindeki askeri üsse saldırı düzenledi. Saldırı sonucunda 40 asker yaralanırken, 4'ünün durumunun ağır olduğu belirtildi. İsrail yetkilileri ölü sayısını net olarak açıklamazken, ölenler arasında İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'nin de bulunduğu iddiaları ortaya atıldı. İsrail, olaya dair bir yayın yasağı getirdi.

İsrail basını, savunma sistemlerinin yetersiz kaldığını ve saldırıya yeterince hazırlıklı olunmadığını ifade etti. Saldırı sırasında sirenlerin devreye girmediği bildirildi.

EN AZ 3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İsrail Ordu Radyosu, Hizbullah'ın Binyamina bölgesi yakınlarındaki askeri üsse insansız hava aracı (İHA) ile saldırı gerçekleştirdiğini duyurdu. Açıklamaya göre, saldırıda en az 3 kişi hayatını kaybetti ve 67 kişi yaralandı. Hizbullah’ın, hava savunma sistemini yanıltarak İHA’yı korumak için füze saldırısı düzenlediği bildirildi.

İsrail Ulusal Acil Servisi Magen David Adom (MDA), yaralılardan 4'ünün durumunun kritik, 5'inin ciddi ve 14'ünün ise orta derecede yaralı olduğunu açıkladı.

HİZBULLAH’TAN AÇIKLAMA

Hizbullah, saldırının Gazze'deki Filistin direnişiyle dayanışma, Lübnan'ı ve halkını savunma amacıyla gerçekleştirildiğini belirtti. Hayfa'nın güneyindeki Binyamina bölgesindeki İsrail ordusuna ait "Golani Tugayı'nın eğitim üssüne" İHA filosuyla saldırı düzenlendiği açıklandı. Hizbullah, ülkesini ve halkını koruma görevinden geri durmayacağını vurguladı.