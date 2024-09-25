Hizbullah, İsrail'in kuzeyini onlarca füzeyle vurdu

Hizbullah'tan yapılan diğer açıklamada ise hava savunma birimlerinin iki İsrail savaş uçağına uygun silahlarla karşı koyduğu ve savaş uçaklarının Lübnan hava sahasını terk etmeye zorladığı belirtildi.

Hizbullah mensuplarının "Kiryat Motzkin" adlı gasbedilmiş Filistin toprağını da "Fadi-1" füzeleriyle yeniden hedef aldığı ifade edildi.