Hizbullah, İsrail'in kuzeyini onlarca füzeyle vurdu

Hizbullah'tan yapılan yazılı açıklamada, İsraillilerin gasbettiği Filistin toprağında kurulan "Hatzor" adlı bölgenin ve Dadu üssünün onlarca füzeyle vurulduğu kaydedildi.

Mert Sagit Mert Sagit
Hizbullah, İsrail'in kuzeyini onlarca füzeyle vurdu
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Hizbullah'tan yapılan diğer açıklamada ise hava savunma birimlerinin iki İsrail savaş uçağına uygun silahlarla karşı koyduğu ve savaş uçaklarının Lübnan hava sahasını terk etmeye zorladığı belirtildi.

Hizbullah mensuplarının "Kiryat Motzkin" adlı gasbedilmiş Filistin toprağını da "Fadi-1" füzeleriyle yeniden hedef aldığı ifade edildi.

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