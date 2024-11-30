Hizbullah lideri Kasım'dan ateşkesin ardından ilk açıklama: "Zafer kazandık"

Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım, İsrail ile Lübnan arasında varılan ateşkesin yürürlüğe girmesinin ardından ilk kez açıklamalarda bulundu.

İsrail ile yapılan ateşkes anlaşmasının Lübnan devletinin egemenliğinde gerçekleştirildiğine dikkati çeken Hizbullah lideri Naim Kasım, savaştan zaferle çıktıklarını söyledi.

Naim Kasım, 2006 yılındakinden daha ileri düzeyde bir zafer kazandıklarını belirtti. Kasım, "Zafer kazandık. Çünkü, Siyonist oluşumun direnişi zayıflatma ve son verme çabasına, Hizbullah'ı yıkmasına engel olduk." ifadelerini kullandı.

Mağlubiyetin İsrail'i her taraftan çepeçevre sardığını dile getiren Kasım, İsrail'in kuzeyinde yerinden edilenlerin sayısının ilan edildiği gibi 70 bin değil yüz binlerce olduğunu söyledi.

"FİLİSTİN'E DESTEĞİMİZ DURMAYACAK"

Hizbullah lideri Naim Kasım, ateşkes ile ilgili "bunun ülkelerin imzasını gerektiren yeni bir anlaşma değil, daha ziyade BMGK'nın 1701 sayılı kararı için idari tedbirler programı" olduğunu ifade etti.

Naim Kasım, "Anlaşma, İsrail ordusunun işgal ettiği her yerden çıkacağını ve Lübnan ordusunun Litani Nehri'nin güneyine yerleşeceğini vurguluyor." dedi.

Ateşkes anlaşmasının Lübnan'ın egemenliği altında gerçekleştirildiğini, kendilerinin de sahada buna onay verdiklerini kaydeden Kasım, anlaşmanın uygulanması için Hizbullah ile Lübnan ordusu arasındaki koordinasyonun üst düzeyde olacağını aktardı.

Lübnan ordusuna "milli bir ordu" olarak baktıklarını söyleyen Kasım, "(Lübnan'ın güneyi) Kendi vatanında bizim vatanımızda yerlerini alacaktır." dedi.

Kasım, İsrail'in ateşkesle Hizbullah'ın Gazze'ye verdiği desteği baltalama imkanı bulduğu yönündeki söylemlere ilişkin ise "Filistin'e desteğimiz durmayacak. Desteğimiz, çeşitli şekiller ve yollarda devam edecektir. " dedi.

NAİM KASIM, 5 TAAHHÜTTE BULUNDU

Kasım, Hizbullah'ın bundan sonraki süreçte takınacağı tavra ilişkin vaatlerini ise "Büyük çabalar gerektiren ve uygun mekanizmalara sahip olduğumuz yeniden yapılanma sürecini halkımızla birlikte sürdüreceğiz. Cumhurbaşkanının belirlenen tarihte seçilmesi başta olmak üzere anayasal kurumların tamamlanmasıyla ilgileneceğiz. Milli çalışmalarımız, vatanın bütün millet için olduğuna inanan tüm güçlerle işbirliği içinde olacak. Taif Anlaşması temelinde tek bir Lübnan inşa etmek isteyen tüm güçlerle işbirliği ve diyalog içinde olacağız. Direniş, sivil barışı korumaya devam edecek ve düşmanın Lübnan'ı zayıflatmasını engellemeye hazır olacak." şeklinde sıraladı.

Lübnan ile İsrail arasında varılan ateşkes anlaşması, 27 Kasım Çarşamba günü yerel saatle 04.00'te (TSİ 05.00) yürürlüğe girmişti.