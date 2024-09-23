Hizbullah, üst düzey komutanlarından Ali Karaki'nin öldürüldüğü iddiasını yalanladı

Hizbullah, İsrail ordusunun Beyrut'un Dahiye bölgesine düzenlediği hava saldırısında öldüğü iddia edilen Hizbullah'ın askeri komutanlarından Ali Karaki'nin iyi olduğunu ve güvenli bir bölgeye nakledildiğini duyurdu.

Mert Sagit Mert Sagit
Hizbullah, üst düzey komutanlarından Ali Karaki'nin öldürüldüğü iddiasını yalanladı
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Hizbullah'tan yapılan açıklamada, Dahiye'ye düzenlenen saldırıda Karaki'nin öldürüldüğüne dair İsrail'den gelen haberlerin doğru olmadığı aktarıldı.

Karaki'nin sağlığının yerinde olduğu ve güvenli bir yerde bulunduğu duyuruldu.

Açıklamada, Siyonist düşmanın Karaki'nin suikasta uğradığı yönündeki iddialarının tümüyle yalan olduğu vurgulandı.

İsrail ordusu Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Hizbullah’ın güçlü olduğu Dahiye bölgesindeki mahallelerden Bir el-Abid'de bir binaya hava saldırısı düzenlemişti. Saldırının hedefinde Hizbullah'ın 3 numaralı adamı Ali Karaki olduğu iddia edilmişti.

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