Irak'tan Lübnan'a havadan ve karadan insani yardım

Irak Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Sudani şu ifadeleri kullandı:

Irak Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Sudani şu ifadeleri kullandı: "Irak, hükümet ve halk adına dini merciinin (Ali es-Sistani) çağrı ve direktifleri doğrultusunda halkın ve resmi çabaların seferber edildiği çabaları organize etmeye ve yardım aktarmaya devam ettiğimizi duyuruyoruz. Lübnan'daki kardeşlerimizin acılarını hava ve kara köprüsüyle hafifletecek, akaryakıt sevkiyatını kolaylaştıracağız. Lübnan'daki hastane ve hizmet kurumlarının ihtiyaç duyduğu elektrik santrallerini işletmek için yardıma hazırız." Sudani ayrıca Lübnanlı yaralıların tedavisi için kapılarının açık olduğunu vurguladı. Irak'ta Şiilerin en büyük dini mercii Ayetullah Ali es-Sistani'nin ofisinden Lübnan'da yaşananlarla ilgili yapılan yazılı açıklamada, Sistani'nin Lübnan halkıyla dayanışma içinde olduğu belirtilerek Irak halkından Lübnan'a yardım yapmaları istendi.

Sudani ayrıca Lübnanlı yaralıların tedavisi için kapılarının açık olduğunu vurguladı.

Irak'ta Şiilerin en büyük dini mercii Ayetullah Ali es-Sistani'nin ofisinden Lübnan'da yaşananlarla ilgili yapılan yazılı açıklamada, Sistani'nin Lübnan halkıyla dayanışma içinde olduğu belirtilerek Irak halkından Lübnan'a yardım yapmaları istendi.