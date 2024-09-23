Irak'tan Lübnan'a havadan ve karadan insani yardım

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, Lübnan'a havadan ve karadan insani yardım göndereceklerini bildirdi.

Mert Sagit Mert Sagit
Irak'tan Lübnan'a havadan ve karadan insani yardım
Yayınlanma:

Irak Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Sudani şu ifadeleri kullandı:

Irak Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Sudani şu ifadeleri kullandı: "Irak, hükümet ve halk adına dini merciinin (Ali es-Sistani) çağrı ve direktifleri doğrultusunda halkın ve resmi çabaların seferber edildiği çabaları organize etmeye ve yardım aktarmaya devam ettiğimizi duyuruyoruz. Lübnan'daki kardeşlerimizin acılarını hava ve kara köprüsüyle hafifletecek, akaryakıt sevkiyatını kolaylaştıracağız. Lübnan'daki hastane ve hizmet kurumlarının ihtiyaç duyduğu elektrik santrallerini işletmek için yardıma hazırız." Sudani ayrıca Lübnanlı yaralıların tedavisi için kapılarının açık olduğunu vurguladı. Irak'ta Şiilerin en büyük dini mercii Ayetullah Ali es-Sistani'nin ofisinden Lübnan'da yaşananlarla ilgili yapılan yazılı açıklamada, Sistani'nin Lübnan halkıyla dayanışma içinde olduğu belirtilerek Irak halkından Lübnan'a yardım yapmaları istendi.

Sudani ayrıca Lübnanlı yaralıların tedavisi için kapılarının açık olduğunu vurguladı.

Irak'ta Şiilerin en büyük dini mercii Ayetullah Ali es-Sistani'nin ofisinden Lübnan'da yaşananlarla ilgili yapılan yazılı açıklamada, Sistani'nin Lübnan halkıyla dayanışma içinde olduğu belirtilerek Irak halkından Lübnan'a yardım yapmaları istendi.

Trabzonspor yine berabere kaldıTrabzonspor yine berabere kaldıSpor
ırak lübnan
Günün Manşetleri
İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan açıklama geldi
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne inceleme
Polisi şehit eden şüpheli adliyeye sevk edildi
Erdoğan'dan ABD'deki seçimlerle ilgili açıklama
Şehit polis Şeyda Yılmaz için cenaze töreni düzenlendi
Bakan Yılmaz Tunç'tan yeni anayasa açıklaması
Bakan Yılmaz Tunç'tan Narin cinayetiyle ilgili açıklama
Hizbullah Komutanları Beyrut’ta son yolculuklarına uğurlandı
Bursa'da uçak kazası
MSB: 3 terörist etkisiz hale getirildi
Çok Okunanlar
İslam Memiş'ten gram altın ve döviz yatırımcılarına önemli uyarılar! İslam Memiş'ten gram altın ve döviz yatırımcılarına önemli uyarılar!
9 saat sürecek elektrik kesintisi: 18 ilçe etkilenecek 9 saat sürecek elektrik kesintisi: 18 ilçe etkilenecek
İstanbul’da firar eden şüpheli polis memurunu Şehit etti! İstanbul’da firar eden şüpheli polis memurunu Şehit etti!
İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan açıklama geldi İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan açıklama geldi
Enes Güran'ın kolundaki izle ilgili rapor çıktı: Isırık izleri kime ait? Enes Güran'ın kolundaki izle ilgili rapor çıktı: Isırık izleri kime ait?