Hizbullah'tan füze yağmuru: Tel Aviv'de havalimanı vuruldu

Şehit Hasan Nasrallah’ın vefatının 40’ıncı gününde Hizbullah, Tel Aviv ve çevresini füze ve roket yağmuruna tuttu.



Hizbullah attığı füzelerle Ben Gurion Havalimanı’nı vurdu. Roketlerin havalimanına isabet etmesinin ardından hava trafiği durduruldu. Saldırıda roket parçalarının isabet ettiği bir uçak hasar gördü.



İsrail’in engellemeye çalıştığı bir roketin parçası da Şaron bölgesine bağlı Ranana’daki bir araca isabet etti. Araç kullanılamaz hale geldi.



Hizbullah bir diğer operasyonunda da Ben Gurion Havaalanı yakınındaki askeri eğitim okullarının bulunduğu Zarvin Üssü’nü bir dizi kaliteli füzeyle hedef aldı.



Diğer yandan İsrail medyası şehirde 10 patlama yaşandığını ve Tel Aviv’i sarstığını bildirdi.

Tel Aviv semalarında roketlerin görünmesinin ardından barınaklara koşan İsrailliler arasında izdiham yaşandı. En az 20 kişinin yaralandığı belirtildi. Ayrıca gelen görüntülerde İsrailli askerlerin korkudan yere yattığı görüldü. (



Güney Lübnan’daki kara saldırılarında da İsrail henüz kayda değer bir ilerleme sağlayamadı. Yoğun direniş gösteren Hizbullah, İsrail’e ait bir Merkava Tankını imha ettiğini, içindeki askeri personellerin öldüğünü ya da yaralandığını duyurdu.



Bu arada İsrail, Lübnan’a yönelik hava saldırılarına devam ediyor. Beyrut'un güneyindeki Barca bölgesine düzenlenen hava saldırısında en az 30 kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı.